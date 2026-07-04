Detenido en Urretxu por agredir a su compañero de piso con una navaja

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SAN SEBASTIÁN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido detenido en la localidad guipuzcoana de Urretxu acusado de un delito de lesiones, después de que presuntamente agrediera con una navaja a un compañero de piso, que sufrió cortes en cara y torso.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos ocurrieron pasadas las 16.00 horas de este pasado viernes en una vivienda de Urretxu. Una llamada de la propia víctima alertó de lo ocurrido, tras lo que se desplazaron hasta el lugar recursos de la Ertzaintza y de Policía Local.

Los agentes de la Ertzaintza identificaron en el exterior de la vivienda a uno de los implicados, de 24 años de edad, y en el interior a la víctima, otro hombre de 23 años, que se encontraba sin camiseta y presentaba cortes en el torso y una herida más profunda en una mejilla. También fueron identificadas las parejas de ambos, que estaban dentro del piso.

Al parecer, minutos antes de la llegada de los agentes, ambos varones habían discutido en el interior de la vivienda y uno de ellos agredió al otro con una navaja multiusos, que fue ocupada.

Ante estos hechos, el agresor fue detenido por un presunto delito de lesiones y posteriormente fue conducido a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. La víctima, por su parte, fue trasladada al hospital de Zumárraga para ser atendido de las lesiones que presentaba.