Detenido un varón en Urduliz por desórdenes públicos tras lanzar botellas a un joven y a dos vigilantes

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este sábado en Urduliz (Bizkaia) a una persona acusada de un delito de desórdenes públicos, tras participar en el lanzamiento de botellas a un joven y a dos vigilantes de seguridad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 06.20 horas de este sábado, agentes de la Ertzaintza han acudido a la estación de metro de Urduliz tras recibir un aviso que alertaba de una pelea en la que se estaban lanzando botellas.

A la llegada de las dotaciones policiales, la víctima, un varón de 22 años, se encontraba en el interior de las instalaciones acompañada por dos vigilantes de seguridad.

Según las primeras pesquisas, la víctima había intentado mediar en un altercado previo y, a raíz de esta intervención, varias personas del lugar han comenzado a agredirle y a arrojarle diferentes objetos.

Los vigilantes, al percatarse de la agresión, han intercedido para proteger al joven, momento en el que han recibido el impacto de varios de los objetos lanzados, lo que les ha obligado a cerrar las puertas del recinto.

Tras asegurar el recinto y controlar la situación en el interior de la estación, las patrullas han recabado la descripción de uno de los presuntos autores gracias al testimonio de los vigilantes de seguridad.

El Departamento de Seguridad ha señalado que, mientras tanto, en el exterior de las instalaciones permanecía un grupo de unas 200 personas en actitud "hostil y alterada", motivo por el cual los agentes actuantes han solicitado el apoyo de recursos de refuerzo.

Hasta el lugar se han desplazado en apoyo patrullas de las comisarías de Bilbao, Sestao y Erandio. Seguridad ha explicado que, a la llegada de estos recursos de refuerzo, los agentes han logrado, de forma pacífica, que la multitud congregada en el exterior se retirase de los accesos a la estación.

Poco después, los agentes han localizado en las inmediaciones a un hombre, de 22 años, que coincidía plenamente con la descripción aportada por los vigilantes de seguridad. Tras ser identificado, las víctimas han reconocido "sin ningún género de dudas" al sospechoso como uno de los presuntos autores del lanzamiento de botellas. Ante tales evidencias, los agentes han procedido a su detención acusado de un delito de desórdenes públicos.

El detenido, que había sido detenido previamente una vez por hechos similares, ha sido conducido a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas será puesto a disposición judicial.