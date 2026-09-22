Detenido un varón en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja en una parada de autobús

Archivo - Un agente de policía municipal de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido este pasado lunes por la noche a un varón de 36 años por agredir a su pareja en una parada de autobús de la calle Zaramaga.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vasca, los hechos ocurrieron poco después de las 21.30 horas cuando una llamada al 092 alertaba de que un varón había agredido a una mujer en una parada de autobús de la calle Zaramaga.

Los policías se desplazaron al lugar y, gracias a la descripción aportada por los testigos, localizaron a la pareja y detuvieron al acusado por causar lesiones a la mujer.