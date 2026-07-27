Detenido en Vitoria-Gasteiz un hombre por amenazar con un cuchillo a tres personas

VITORIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado domingo a un hombre de 56 años como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, por amenazar con un cuchillo a tres personas, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Los hechos sucedieron alrededor de las 20.00 horas cuando la Central de Coordinación pidió a una patrulla que se dirigiera a un aparcamiento de la calle Galicia, donde un varón había amenazado con un cuchillo a tres personas.

Según relataron las víctimas a los agentes, cuando se encontraban arreglando la radio del vehículo de una de ellas, un hombre que vive en el lugar se acercó a ellas, comenzó a gritarles y sacó un cuchillo con el que les amenazó.

Tras escuchar sus declaraciones, la patrulla acudió a donde estaba el acusado, que seguía muy alterado, localizó el arma blanca que había utilizado y lo detuvieron.