Detenido en Vitoria-Gasteiz por quebrantar una orden de alejamiento respecto a sus padres

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VITORIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por quebrantar una orden de alejamiento respecto al domicilio de sus padres.

Los hechos se han producido alrededor de las 00.30 horas de esta pasada noche en el barrio de Zaramaga, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Una mujer ha alertado a la Policía Local de que su hijo se encontraba en el rellano del domicilio pese a que tenía una orden en vigor que le impedía acercarse a menos de 200 metros del lugar de residencia de sus padres.

Agentes de Policía Local desplazados al lugar, tras interceptar e identificar al hombre y comprobar que la orden se encontraba en vigor, han procedido a su detención.