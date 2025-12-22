Detenido en Vitoria-Gasteiz por robar alimentos en un establecimiento

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 53 años de edad, ha sido detenido esta madrugada en Vitoria-Gasteiz, acusado de un robo con fuerza tras acceder a un comercio de alimentación y sustraer varios productos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Pasadas las 00.30 horas de este lunes, un comunicante ha informado de la presencia de un hombre frente a un comercio del barrio Judimendi de la capital alavesa, al que estaba intentando acceder por la fuerza.

A la llegada de las patrullas, los agentes han constatado que el autor de los hechos había forzado el acceso a una tienda de alimentación utilizando un puntal de obra.

Minutos después y a pocos metros del lugar, la Ertzaintza ha localizado a un hombre de características similares a las del presunto autor de los hechos. El identificado, de 53 años de edad, portaba una bolsa con alimentos procedentes del comercio objeto del robo.

El implicado, que cuenta con antecedentes por este tipo de hechos, fue arrestado por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas y conducido a dependencias policiales, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.