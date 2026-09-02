Detenido en Vitoria-Gasteiz por robar en cuatro establecimientos en una misma tarde

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años de edad ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por cuatro hurtos cometidos en una misma tarde en diversos establecimientos.

La primera intervención policial relacionada con esta persona se produjo alrededor d las tres de la tarde de este pasado martes en un centro comercial de la calle Zaramaga, al que los agentes tuvieron que regresar poco después, tras una citación al sospechoso para un juicio rápido, porque este había cometido otro hurto.

Minutos más tarde una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana de paisano lo observó caminar de forma apresurada por la calle General Álava. Al darle el alto, los agentes comprobaron que llevaba una mochila llena de diversos efectos que había sustraído en otro establecimiento de las inmediaciones.

Durante las investigaciones policiales, se comprobó que había hurtado también en otro local y que lo había intentado en un quinto establecimiento, aunque sin éxito. En total, lo sustraído por el sospechoso en los cuatro establecimientos supera los 1.000 euros. Por todo ello, fue finalmente detenido.