Detenido en Vitoria un hombre de 31 años por amenazar con un arma de fuego a empleados de hostelería

Arma y balas incautadas - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes a un hombre de 31 años acusado de un delito de amenazas con arma de fuego tras presuntamente amenazar a empleados de establecimientos hosteleros de la capital gasteiztarra. Al detenido se le incautó una pistola, así como una mochila con cargadores y diversa munición, y cuenta en su haber con cinco detenciones anteriores.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron pasadas las diez de la noche del viernes, cuando agentes de la Ertzaintza fueron requeridos para acudir a un local ubicado en el Casco Viejo de la capital en el que un hombre habría proferido amenazas con un arma de fuego.

Los recursos trasladados al lugar observaron desde el exterior al sospechoso con el arma y procedieron a asegurar la zona de forma preventiva. En el momento que el individuo se disponía a salir del local, fue abordado y reducido por los agentes.

Tras intentar esgrimir de nuevo la pistola y, ante la actitud violenta hacia los agentes, se procedió a su detención por un delito de amenazas con arma de fuego. Al detenido se le incautó la pistola con el cargador municionado.

A raíz de la información recabada en el lugar, se tuvo conocimiento que el detenido había estado anteriormente en otro local dejando olvidada una mochila que contenía dos cargadores con munición, medio centenar de balas y cartuchos de escopeta, todo ello recogido posteriormente en ese local. Asimismo, se pudo saber que esa misma tarde, el detenido se habría presentado en otro establecimiento hostelero y habría amenazado de muerte a la responsable del mismo con una pistola.

Tras la detención del presunto autor de un delito de amenazas con arma de fuego, el arrestado, con cinco detenciones anteriores practicadas por la Ertzaintza, fue trasladado a dependencias policiales. Una vez en Comisaría se ha verificado que el detenido carece de licencia para portar armas y esta misma mañana ha pasado a disposición judicial.