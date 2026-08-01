Detenido en Vitoria un joven acusado de un intento de homicidio a otro joven al que intentó robar

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes en la capital alavesa a un joven, de 27 años, acusado de un delito de intento de homicidio. La víctima, de 21 años, presentaba principalmente cortes en los brazos al tratar de defenderse de las acometidas del agresor, que antes de atacarlo trató, presuntamente, junto con otra persona, forzar la furgoneta en la que se hallaba la víctima para robar en su interior.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron a las 19.45 horas en el barrio gasteiztarra de San Cristóbal, en la zona de universidades. El incidente tuvo lugar cuando dos personas estaban intentando forzar vehículos para robar y trataron de abrir la parte trasera de una furgoneta. En su interior se encontraba un joven, que salió y recriminó a los dos varones lo que estaban haciendo.

La víctima consiguió dar alcance a uno de los autores y tras producirse un primer enfrentamiento en el exterior y proseguir con amenazas, el joven se dirigió a un bar cercano, seguido por el presunto ladrón.

En el interior del establecimiento, el agresor supuestamente cogió un vaso de la barra y lo rompió para arremeter contra el joven, que al tratar de defenderse sufrió cortes en los brazos. Al parecer, el atacante también intentó agredir a la persona en la zona del cuello, con lo que le produjo un corte en una oreja.

En el transcurso del forcejeo, la víctima y el autor de los hechos acabaron en el suelo. En ese momento, patrullas de la Ertzaintza llegaron al establecimiento e intervinieron para separar a los dos varones.

Los agentes trataron de contener la hemorragia en un brazo del agredido y solicitaron una ambulancia. Tras una primera atención sanitaria, el herido, de 21 años, fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.

Los recursos policiales procedieron a la detención del presunto agresor, de 27 años. El detenido permanece en dependencias de la Ertzain-etxea hasta la finalización de las diligencias y su puesta a disposición judicial.