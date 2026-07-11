Detenido en Vitoria un joven al ser sorprendido robando en una fábrica del polígono industrial de Betoño

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

VITORIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo en la capital alavesa a un hombre, de 22 años, por un presunto delito de robo con fuerza, que fue sorprendido cuando robaba en el interior de una fábrica ubicada en el polígono industrial de Betoño.

Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía del viernes, cuando un particular dio aviso de que una persona había saltado la valla de una empresa ubicada en el polígono industrial de Betoño, ha informado Seguridad.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un joven en el interior de su recinto que hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y trató de huir. El sospechoso fue interceptado y en su poder hallaron una cartera que contenía 575 euros, un disco duro y una prenda de vestir, que según se pudo comprobar habían sido sustraídos del interior de la fábrica. Ante estas evidencias se procedió a su detención.

Asimismo, se inspeccionaron sus oficinas donde encontraron todo revuelto, dos ventanas que habían sido forzadas, y en su repisa un maletín con un ordenador portátil que había abandonado el ahora arrestado en su huida.

El detenido, de 22 años, tiene antecedentes policiales y ha sido puesto este sábado por la mañana disposición judicial.