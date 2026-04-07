Detenidos dos hombres de 29 años en Vitoria-Gasteiz al ser sorprendidos cuando robaban en el interior de un vehículo

VITORIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 29 años han sido detenidos por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz al ser sorprendidos robando en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

Los hechos se han producido poco después de las 3.30 horas de esta pasada madrugada, cuando una llamada al 092 alertó de que dos individuos estaban robando en el interior de un vehículo en la calle Fuente de la Salud.

Uno de los sospechosos se encontraba en el exterior haciendo labores de vigilancia mientras el otro había accedido al interior, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Varias patrullas se han desplazado al lugar, en el que han localizado a uno de los varones con la descripción facilitada por el testigo. El otro ha sido hallado en el interior del turismo objeto de robo, que presentaba daños por fractura de cristales.