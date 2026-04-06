Detenidos dos hombres en Bilbao tras intentar robar a una turista y agredir a quienes trataron de detenerlos

Archivo - Comisaría de la Ertzaintza en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este domingo en Bilbao a dos hombres, de 27 y 30 años, por un intento de robo con violencia, al introducir la mano en el bolso de una turista y agredir con una barra de hierro y el lanzamiento de piedras a dos ciudadanos que se enfrentaron a ellos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar minutos antes de las ocho y media de la mañana del domingo, cuando los agentes fueron requeridos en la calle Juan de Garay ya que se estaba registrando una agresión entre varias personas. Los agentes observaron que dos varones se encontraban arrojando piedras a un hombre y una mujer desde el interior de la estación de Cercanías de Zabalburu.

Las personas que estaban sufriendo la agresión manifestaron a los recursos que los dos hombres habían intentado sustraer a una persona, todo esto mientras los dos individuos continuaban arrojando piedras a los citados ciudadanos y a los agentes actuantes.

Los ertzainas bajaron al andén de la estación y los dos individuos accedieron a la vía del tren para coger piedras y arrojarlas a los agentes. Los recursos consiguieron interceptar a uno de los varones mientras que el otro hombre huyó hacia la calle Bailén.

Asimismo, los agentes contactaron con el varón que se había enfrentado a los sospechosos, quien manifestó que los dos varones habían intentado robar a una turista, y al interferir para evitarlo, uno de los presuntos ladrones cogió una barra de hierro e intentó agredirle.

Minutos más tarde, otra patrulla de la Ertzaintza procedió a la detención del otro ladrón y agresor, al ser localizado en las inmediaciones de la estación de la calle Bailén.

La Ertzaintza procedió al arresto de los dos hombres por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Ambos fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza en Bilbao y pasaron a disposición judicial en la tarde del domingo.