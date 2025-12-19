Detenidos dos hombres en Zalla tras quedar atrapados en el tejado de la vivienda que iban a robar

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos esta madrugada en Zalla (Bizkaia) después de quedar atrapados en el tejado de la vivienda que iban a robar, según ha informado el Departamento de Seguridad.

A las 02.30 horas de la madrugada de este viernes, la Ertzaintza fue requerida para personarse en un caserío de Zalla, que no está habitado, ya que vecinos de la zona observaron a dos personas tratando de acceder a su interior.

Los ertzainas que acudieron al lugar observaron que la planta baja de la vivienda mostraba signos de fuerza, al igual que una de las ventanas. Los recursos policiales entraron en la vivienda y escucharon ruidos procedentes de la planta superior. Al subir a la misma, constataron que dos hombres habían subido al tejado por una claraboya y no podían bajar.

Un recurso de bomberos acudió con una escala y pudo rescatar a los implicados. Estos dos hombres, de 26 y 30 años y con antecedentes policiales, fueron detenidos por un delito de robo con fuerza y conducidos a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.