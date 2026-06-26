Detenidos dos jóvenes por robar productos en varios supermercados de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado jueves a un hombre y una mujer, de 27 y 18 años, como autores de un delito de robo con violencia, tras sustraer varios productos de diversos supermercados de la ciudad.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron poco después de las 17.00 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera a un establecimiento de la calle Alto de Armentia, donde una pareja había sustraído productos.

Cuando el vigilante de seguridad procedió a darles el alto, se produjo un fuerte forcejeo, en el que pudo recuperar lo sustraído, pero los hurtadores huyeron.

Gracias a las manifestaciones de testigos, ambos fueron localizados en las inmediaciones y detenidos. Llevaban productos sustraídos de otros supermercados cercanos, por lo que constarán como investigados en esos hechos también.