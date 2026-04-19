Detenidos dos menores por la agresión con arma blanca a un joven de 14 años en Santurtzi (Bizkaia)

Agente de la Ertzaintza - IREKIA

BILBAO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este sábado por la tarde a dos menores, de 15 años de edad, tras las investigaciones iniciadas con motivo de una agresión con arma blanca contra otro joven, de 14 años, en las inmediaciones del Puerto de Santurtzi durante las Fiestas de San Jorge la madrugada del sábado.

Según han señalado desde el Departamento de Seguridad, las primeras investigaciones después de los hechos permitieron a los ertzainas identificar a dos sospechosos como imputados en las diligencias policiales por un presunto delito de lesiones graves.

El avance en el trabajo policial permitió por la tarde detener en Sestao a uno de los investigados y a un segundo joven. Ambos detenidos, de 15 años, fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza mientras la investigación sobre lo ocurrido continúa abierta.

Los hechos se produjeron a las dos menos diez de la madrugada del sábado en las inmediaciones del Puerto, cuando agentes de la Policía Local observaron cómo un joven de 14 años presentaba una herida sangrante en el abdomen.

Las primeras diligencias apuntaban a que el presunto autor podría ser otro menor de edad, y una patrulla de la Ertzaintza localizó poco después al sospechoso en Portugalete, un menor de 15 años. Los agentes procedieron a su identificación y a la de otro menor, de 16 años, que lo acompañaba, y pudieron comprobar que ambos presentaban restos de sangre en sus ropas. Finalizadas las diligencias, los menores quedaron bajo la custodia de sus familiares.