Detenidos los dos presuntos autores de robos en dos domicilios y en un comercio de Getxo (Bizkaia)

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido a dos hombres, de 24 y 33 años, acusados de cometer dos robos en viviendas, uno de ellos en grado tentativa, y en un establecimiento comercial ubicados en el barrio de Algorta en Getxo. En los tres casos, que se perpetraron el pasado mes de octubre, el acceso a los inmuebles se produjo mediante escalo y a través de ventanas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en el barrio de Algorta, en la madrugada del 20 de octubre, según se recoge en las denuncias presentadas en la comisaría de Getxo.

El primer asalto se registró hacia las cuatro de la madrugada, cuando la moradora del piso, situado en un bajo, mientras dormía escuchó un fuerte ruido procedente del tendedero.

Seguidamente, se acercó al citado habitáculo para comprobar lo sucedido, donde se encontró con un individuo en el interior. Este, al verse sorprendido, bajó de inmediato a la calle a través de la ventana y huyó a la carrera, junto con otro hombre que le esperaba fuera del inmueble. La víctima comprobó que le faltaban tres monederos con cierta cantidad de dinero que tenía en la cocina y que dicha ventana estaba manipulada.

El segundo robo se produjo poco después en un domicilio cercano ubicado en otro bajo de un edificio de viviendas. Al parecer, los autores, dos hombres, intentaron acceder al interior por una ventana, sin llegar a conseguir su propósito, ya que el tránsito por las cercanías de un viandante provocó la fuga de ambos. En el interior del piso se encontraban pernoctando las personas residentes.

Esa misma noche, un comercio del mismo barrio también fue objeto de un robo con fuerza. De la misma manera, el acceso se cometió a través de una ventana del local y fueron sustraídos diversos enseres del interior del establecimiento.

Desde la comisaría de Getxo se iniciaron las correspondientes investigaciones tendentes al esclarecimiento de estos tres robos, con la colaboración de la Policía Local de este municipio.

En las inspecciones realizadas, los ertzainas hallaron en una zona ajardinada los tres monederos sustraídos en la primera vivienda, los cuales ya han sido devueltos a su legítima propietaria. Además, fruto de las indagaciones policiales practicadas, se pudo determinar la identidad de los supuestos autores de estos robos.

En la tarde de ayer, ambos fueron detenidos en Getxo. Se trata de dos hombres, de 24 y 33 años. La Ertzaintza mantiene abiertas las pesquisas ante la posible participación de estos dos hombres en otros hechos similares y los dos arrestados serán presentados en el Juzgado, después de quedar finalizadas las diligencias policiales.