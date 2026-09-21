Detenidos dos varones en Vitoria-Gasteiz por agredir a sus respectivas parejas

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VITORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado sábado a dos varones por causar lesiones a sus respectivas parejas, según ha trasladado la Guardia Urbana.

La primera detención se produjo de madrugada, cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Aguirre Miramón, donde una mujer manifestaba haber sido agredida por su pareja en la vía pública.

Los agentes se dirigieron al lugar y observaron a otro varón que se había interpuesto entre ambos, ya que la mujer le solicitó ayuda. Los agentes se entrevistaron con todas las partes implicadas y, tras escuchar sus versiones, procedieron a la detención del presunto agresor, de 24 años.

El segundo arresto se produjo por la noche, en torno a las 22.30 horas, cuando otra patrulla fue requerida por un ciudadano que había visto a una pareja que discutía acaloradamente por la calle Francia y el varón no dejaba marcharse a la mujer. Gracias a dicha información, los agentes los localizaron en la calle Olaguíbel, donde tenían retenido al integrante masculino.

Al parecer, ambos habían tenido una discusión de pareja durante la cual habían forcejeado y el hombre, de 39 años, había arrebatado el teléfono a la fémina, hasta que fue ayudada por otras personas.