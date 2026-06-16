Detenidos en Irun dos hombres tras propinar una paliza a otro para robarle e intentar huir en un taxi

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - IREKIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado domingo en Irun (Gipuzkoa) a dos hombres acusados de golpear repetidamente a otro para robarle la documentación, dinero y las llaves de un camión. Tras la paliza, trataron de huir en un taxi, pero fueron localizados por una patrulla que procedió a su arresto.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el robo se perpetró a las 23.10 horas del pasado domingo en el Casco Viejo de la ciudad fronteriza. La víctima, un hombre de 41 años, alertó a la Ertzaintza indicando que dos individuos le habían asaltado y golpeado, robándole la documentación y el dinero que portaba y las llaves de su camión.

Los agentes observaron que la víctima presentaba una herida sangrante en la cara y hematomas en un ojo y en la nariz. Mientras solicitaban atención sanitaria, el agredido facilitó una descripción de los dos asaltantes.

Poco después, una patrulla que participaba en el dispositivo de búsqueda de los dos autores localizó a los dos sospechosos cuando se introducían en un taxi. El recurso policial siguió al vehículo y consiguió detenerlo y procedió a la identificación de los viajeros.

Ante la presencia policial, los dos sospechosos trataron de deshacerse de varias tarjetas de crédito de la víctima escondiéndolas en el interior del taxi. La patrulla procedió al arresto de los dos presuntos autores acusados de un delito de robo con violencia.

Los detenidos, uno de 33 años y el otro de 23 años, fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, han sido puestos a disposición judicial en la jornada de este martes.