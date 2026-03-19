Detenidos por robar a un joven en Vitoria y agredirle cuando intentaba recuperar sus pertenencias

Dependencias de la Ertzaintza en Vitoria - ERTZAINTZA

VITORIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 32 y 27 años han sido detenidos por su presunta implicación en un robo con violencia registrado el mes pasado mes en Vitoria, en el que sustrajeron la cartera y el móvil a un joven y le agredieron cuando intentó recuperar sus pertenencias, según ha informado la Ertzaintza.

Durante la madrugada del pasado día 25 de febrero la Ertzaintza tuvo conocimiento de que un joven había sido víctima de un robo en la zona del Casco Viejo de la capital alavesa.

Según pudo confirmar, había sido abordado por unos individuos, que le habían sustraído la cartera y el teléfono móvil que portaba y, al tratar de recuperar sus pertenencias, habían comenzado a agredirle "empleando una violencia extrema", hasta hacerle caer. Después salieron huyendo.

La víctima del robo, por su parte, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para ser atendido de las lesiones que presentaba tras la agresión.

La Ertzaintza puso en marcha una investigación que ha llevado a identificar como presuntos asaltantes a dos hombres de 32 y 27 años con múltiples antecedentes por su implicación en actos delictivos de diferente naturaleza.

Por ello, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, en la mañana de este pasado miércoles se procedió a la detención de los sospechosos acusados de un delito de robo con violencia. Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales con el fin de realizar las pertinentes diligencias, para después ser puestos a disposición judicial.