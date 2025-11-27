Detenidos tres hombres en Tolosa por robar en el interior de una empresa de esta localidad guipuzcoana

Archivo - Coche de Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido durante la madrugada de este jueves a tres hombres, de 34, 37 y 38 años, por su presunta implicación en el intento de robo en una empresa tolosarra. Dos de los arrestados fueron sorprendidos cuando intentaban acceder al interior con diversa herramienta.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasados unos minutos de esta medianoche, gracias a la colaboración ciudadana, la Ertzaintza tenía conocimiento de un intento de robo en una empresa sita en un polígono industrial de Tolosa.

Varias patrullas de la Ertzaintza y Policía local de Tolosa se personaron en el lugar y sorprendieron 'in fraganti' a dos hombres que, al percatarse de la presencia policial, intentaron ocultarse tras un vehículo.

Junto a los sospechosos, los agentes localizaron herramientas y útiles apropiados para forzar puertas por lo que procedieron a su identificación. Mientras se llevaba a cabo la identificación, los agentes escucharon ruidos procedentes del interior del pabellón. Tras acceder al mismo, junto con agentes de la Policía local, localizaron a un tercer hombre oculto en una de las estancias.

En base a las evidencias realizadas, se procedió a la detención de los tres hombres, de 34, 37 y 38 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Tras finalizar las diligencias policiales oportunas, los arrestados serán puestos a disposición judicial.