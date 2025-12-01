Detenidos tres jóvenes en Ortuella (Bizkaia) tras ser sorprendidos cargando material de una obra en una furgoneta

Furgoneta de los detenidos - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Ortuella (Bizkaia) a tres jóvenes de 23, 24 y 27 años tras ser sorprendidos cargando material de una obra y apilándolo en una furgoneta.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos ocurrieron a las 22.17 horas del domingo, en un edificio en obras de la localidad. Una llamada alertaba a la Ertzaintza de la presencia de unos hombres cargando material de una obra en una furgoneta.

Los recursos personados en el lugar identificaron a tres hombres junto a una furgoneta cargada de barras de acero corrugado. Los agentes hicieron una inspección del edificio en construcción, comprobando que los implicados habían abierto una valla de la obra y habían robado de su interior el acero que habían cargado en la furgoneta.

Los tres jóvenes, de 23, 24 y 27 años, fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas y conducidos a dependencias policiales, y pasarán a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias pertinentes.