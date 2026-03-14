Detenidos en Vitoria dos conductores, uno por conducir de forma errática y con drogas y otro por daños

Vehículos de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este sábado en la capital alavesa a dos hombres de 41 y 37 años por la sendos delitos contra la salud pública y atentado contra agentes de la autoridad. El primer arrestado conducía de forma errática y, en el registro se le ha localizado sulfato de anfetamina, mientras que el segundo ha protagonizado una persecución policial por diversas calles del centro de la ciudad circulando a gran velocidad y causando diversos daños.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, la primera detención se ha producido a la una y media de la madrugada del sábado después de que una patrulla fuera testigo de la conducción anómala llevada a cabo por el conductor de un turismo en la vía urbana.

Tras ser interceptado en una calle del centro, esta persona mostró en todo momento una actitud nerviosa ante los agentes, por lo que fue conminado a bajarse del vehículo. El sospechoso presentaba restos de sustancia estupefaciente en la cara y en la nariz y se le efectuaba un registro preventivo, así como una inspección en el interior del coche.

En el registro se localizaron dos bolsitas conteniendo alrededor de 60 gramos de 'speed', motivo por el que era detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado, un hombre de 41 años, ha pasado a disposición judicial este sábado por la mañana.

Dos horas después, otro hombre de 37 años era detenido en la capital alavesa tras protagonizar una persecución policial por diversas calles del centro.

El arrestado, haciendo caso omiso a las indicaciones tanto luminosas como acústicas, circulaba a gran velocidad y en dirección contraria, y la patrulla tuvo que hacer maniobras esquivas para evitar la colisión en dos ocasiones.

El vehículo fue interceptado en el Casco Viejo de la ciudad después de causar diversos daños tanto en bienes públicos como privados y de circular por zonas peatonales vetadas al tránsito rodado de vehículos. El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.