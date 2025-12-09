Detienen a un varón en Irun y desmantelan el 'narcopiso' desde el que distribuía cocaína y hachís

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de diferentes Unidades de la Policía Nacional de la Comisaría de Irun (Gipuzkoa) han detenido a un varón de 30 años y procedido a desmantelar el 'narcopiso' desde el que presuntamente distribuía cocaína y hachís. En el operativo se decomisaron 102 gramos de hachís, 4,5 gramos de cocaína, 728 cápsulas de pregabalina, cerca de 1.200 euros, 9 teléfonos móviles, 3 relojes y diverso material electrónico.

Según han informado desde la Dirección General de la Policía en el País Vasco, la operación se desarrolló el paado 13 de noviembre en el marco de la denominada "Operación Lunis".

Ese día, agentes policiales establecieron un dispositivo para llevar a cabo la detención de un varón de nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

En concreto, según las pesquisas realizadas, este individuo se dedicaba a distribuir dosis de cocaína y hachís, realizando las ventas desde su propio domicilio o en las proximidades del mismo.

Previamente a la venta, el individuo contactaba con sus compradores, que, en su mayoría, eran de origen francés, señalan las mismas fuentes policiales, y que acudían a este "narcopiso" que se encuentra al otro lado de la frontera con Francia y debido "al menor precio al cual se vende al droga en España, en comparación al valor de venta de la misma en Francia".

La operación dio comienzo tras recibir varias quejas vecinales debido a las actividades que observaban en las proximidades de sus viviendas, lo que estaba ocasionando "perjuicios en su vida cotidiana".

Según han indicado estas mismas fuentes policiales, este tipo de "narcopisos" hacen proliferar la presencia de toxicómanos, incrementando con ello la sensación de "inseguridad objetiva en la zona afectada", por lo que "el desmantelamiento de este punto negro redunda en el propio beneficio de la comunidad".

El dispositivo finalizó, en concreto, con la intervención de 102 gramos de hachís, 4,5 gramos de cocaína, 728 cápsulas de pregabalina, 1.157 euros, 9 teléfonos móviles, 3 tablets, 1 IPOD, 3 relojes, 1 esclava de plata y 1 pulsera de plata.

Asímismo, se intervino material documental con anotaciones sobre las cantidades de drogas vendidas y las fechas en las que se realizan las mismas, constando en el encabezado de este documento manuscrito, la palabra "narcopiso".

En el registro llevado a cabo en el domicilio del investigado se procedió a la detención del presunto responsable de estas actividades delictivas, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Irun en funciones de guardia, quien decretó la libertad del mismo.

Desde la Policía Nacional "no se descartan más detenciones", ya que durante la investigación se comprobó que el arrestado contaba con la colaboración de otras personas que realizaban con él labores coordinadas, captando compradores, vigilando la zona de actuación, haciendo llegar la droga a los compradores o transportando al investigado hasta el lugar de la entrega de la droga.