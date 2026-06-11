Detienen a un varón en San Sebastián por vender 'speed' en la vía pública que guardaba en un trastero okupado en Egia

SAN SEBASTIÁN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a un varón por presuntamente vender 'speed' en la vía pública que guardaba en un trastero okupado del barrio de Egia. Además, investiga a una mujer por participar presuntamente en una de esas transacciones ilícitas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras la entrada y registro en un trastero sito en el barrio de Egia, que al parecer el arrestado había okupado para guardar la droga, la Ertzaintza ha incautado droga y evidencias relacionadas con los hechos investigados.

Agentes adscritos a la Ertzain-etxea de la capital guipuzcoana iniciaron la pasada semana una investigación por la comisión de un presunto delito contra la salud pública, concretamente en su modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes en las que el principal sospechoso traficaba con dosis de sulfato de anfetamina o 'speed'.

En el operativo policial, los agentes encargados de la investigación constataron y atribuyeron a un varón, de 39 años, la autoría de múltiples ventas directas o 'pases' de esta sustancia a terceras personas en la vía pública.

La Ertzaintza acreditó estos hechos mediante vigilancias discretas e incautaciones de la droga a las personas compradoras, que arrojaron un resultado positivo al reactivo indiciario de anfetamina. Por ello, el pasado lunes la Ertzaintza procedió a la detención de este varón por un presunto delito de contra la salud pública.

Asimismo, los agentes procedieron a la apertura de diligencias en calidad de investigada a una mujer, de 43 años, por su presunta participación activa en dos de las transacciones ilícitas detectadas.

En la investigación se constató la vinculación del detenido con un trastero ubicado en el barrio donostiarra de Egia que, supuestamente, habría sido previamente forzado y ocupado, sin la autorización de sus legítimos titulares, con el fin de ser utilizado como infraestructura logística para su actividad delictiva.

Este pasado martes, previa autorización judicial, se practicó una entrada y registro en el citado trastero en el que se ocuparon distintas evidencias: 43 gramos de speed, una báscula de precisión, una pistola de aire comprimido, munición de escopeta y varias armas blancas.