Deusto analiza la experiencia del escenario de Repsol en BBK Live por su aplicación práctica de soluciones renovables

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Deusto analizará, en un caso de estudio, la experiencia del escenario de Repsol en el festival BBK Live, por su aplicación práctica de soluciones renovables en grandes eventos culturales y como ejemplo del "papel que grandes compañías están jugando en la reducción de emisiones de la industria musical".

La directora de Publicidad, Patrocinios y Relaciones Públicas de Repsol, Natalia Villoria, se ha referido a este hecho durante su ponencia en BIME, el encuentro profesional de la industria musical iberoamericana, que reúne en Bilbao a promotores, discográficas, artistas, instituciones y empresas del sector.

Este es el segundo año consecutivo que Repsol participa en BIME, en esta ocasión, con la ponencia "Energía y Música: construyendo juntos el escenario del futuro" desarrollada este martes.

Durante su intervención, Natalia Villoria ha explicado la experiencia de la compañía como partner energético del sector, "mostrando cómo la integración de combustibles 100% renovables, energía solar y movilidad eléctrica está ayudando a la industria musical a avanzar en sus propios objetivos de sostenibilidad y reducción de huella de carbono".

Entre los ejemplos presentados, han destacado el Escenario Repsol del BBK Live, desarrollado junto a Last Tour. La empresa cubrió la totalidad del consumo del escenario con energía 100% renovable, gracias a la instalación de 183 paneles fotovoltaicos y un sistema de baterías de última generación para almacenamiento y gestión del suministro. Todo ello se completó con el uso de combustibles de origen 100% renovable en los grupos electrógenos y en la movilidad interna.

Según ha anunciado Villoria, la Universidad de Deusto analiza ahora la iniciativa como "caso de estudio" por su aplicación práctica de soluciones renovables en grandes eventos culturales. Según la institución académica, basándose en la ciencia y los datos han pretendido "ser correa de transmisión de este proyecto, porque supone un hito muy relevante para la industria musical".

Para la portavoz de Repsol en la sesión, la colaboración con BBK es "uno de los mejores ejemplos" de lo que la empresa "está consiguiendo con sus socios", ya que demuestra que "la apuesta por la innovación y el desarrollo de soluciones específicas se traduce en una reducción de emisiones realmente significativa".

Durante la charla, Natalia Villoria se ha referido a los dos años de la apuesta de la compañía por los patrocinios de ocio y ha citado otros ejemplos como la colaboración de Repsol con Warner Music, "un acuerdo pionero en la industria musical española".