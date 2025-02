Diana Navarro rendirá homenaje a Concha Piquer en el Teatro Arriaga de Bilbao

BILBAO 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este domingo un espectáculo de la cantante, compositora, actriz y presentadora malagueña Diana Navarro en el que rinde homenaje a Concha Piquer y "trae las coplas del siglo XX al siglo XXI", según ha informado el teatro bilbaíno.

Desde el Arriaga han destacado que, "un siglo después, la copla sigue vigente en las voces de muchos artistas y poetas que la recuerdan, en la memoria de nuestras personas mayores y gracias a ellas, también de las más jóvenes". Así, Diana Navarro, "fiel defensora de las tradiciones musicales", invitará al público asistente este domingo a "un viaje sonoro".

"Desde la sencillez del piano en el más absoluto directo, a la fusión más sorprendente, Diana Navarro recordará a la gran Concha Piquer y demostrará una vez más que la copla es atemporal", han explicado.

Tras conseguir "un rotundo éxito" como actriz representando a Concha Piquer en el espectáculo 'En tierra extraña', la artista malagueña "ha querido profundizar en el homenaje a esta gran artista y al género de la copla, recreando sus temas más emblemáticos y también más desconocidos".

De esta forma, han apuntado en el teatro bilbaíno, "contribuye a que las generaciones más jóvenes puedan tener como referente a una mujer que, con 14 años, fue la primera española en actuar en Broadway y la primera actriz en tener imágenes de cine sonoro en el mundo, entre otros logros a lo largo de su carrera".

'Ojos verdes', 'Me embrujaste', 'No me llames Dolores' son algunos de los títulos que interpretará Diana Navarro en este "concierto espectáculo", en el que "acercará las coplas del siglo XX al siglo XXI".

Con cerca de dos décadas de trayectoria, Navarro ha logrado dos Premios Nacionales de Saeta, un Premio Ondas y un Micrófono de Oro. Además, ha sido dos veces candidata a los Grammy Latinos y una vez a los Premio MAX de teatro.