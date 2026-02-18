El diccionario Elhuyar en papel cumple 30 años y registró más de 75 millones de consultas el pasado año

Diccionario Elhuyar - ELHUYAR

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diccionario Elhuyar en papel conmemora este año su 30 aniversario con más de 75 millones de consultas en 2025. En estos 30 años, además de actualizarse las entradas, las acepciones y los ejemplos del diccionario, también ha cambiado la forma de consultarlos.

Desde la Fundación Elhuyar han explicado la aplicación móvil de su diccionario se ha descargado más de 100.000 veces y la web tiene una media de 150.000 visitas semanales.

Asimismo, han destacado que el diccionario se actualiza constantemente. En concreto, en 2025 se han actualizado cerca de 2.800 entradas en los tres diccionarios bilingües (euskara-castellano, euskara-francés y euskara-inglés).

De ellas, unas 2.000 son nuevas entradas y se han modificado o completado otras 800 entradas, con el fin de mejorar la calidad y la utilidad del diccionario.

Para realizar estas actualizaciones, el Diccionario Elhuyar utiliza diversas fuentes, como las actualizaciones realizadas en el diccionario de Euskaltzaindia, los comentarios y propuestas de las personas usuarias, así como los nuevos términos y usos que aparecen tanto en los medios de comunicación como en otras publicaciones, y que se identifican mediante las tecnologías lingüísticas desarrolladas por Elhuyar.

Por otra parte, con el objetivo de promover un lenguaje igualitario en el Diccionario Elhuyar, en las actualizaciones de 2025 "se trabajó especialmente en la perspectiva de género, para garantizar el uso no discriminatorio del léxico".

El primer diccionario bilingüe, euskara-castellano, de Elhuyar, se publicó en 1996. La edición de papel iba acompañada de otra en formato CD-ROM. En 1999 el diccionario pasó a Internet y, a continuación, se publicaron los diccionarios francés-euskera (2004) e inglés-euskera (2007).

En la actualidad, están todos disponibles en la web de Elhuyar. Además, en 2011 se desarrolló la aplicación de diccionarios para poder consultarlos en dispositivos móviles y similares, y en 2023 la aplicación de escritorio para sistemas operativos Windows, Linux y Mac.