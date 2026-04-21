La Diputación de Álava aprueba las ayudas para obras menores y veredas con cerca de 3,7 millones de euros en 2026

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VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la resolución de las convocatorias de ayudas para la Ejecución de Obras Menores y para las Iniciativas de Fomento de las Relaciones Vecinales correspondientes al ejercicio 2026, con una dotación global de 3.678.546,20 euros.

Según ha destacado el diputado general de Álava, Ramiro González, estas dos líneas de apoyo, dirigidas a las entidades locales del Territorio Histórico de Álava, "permitirán financiar la totalidad de las actuaciones consideradas subvencionables, reforzando la capacidad de inversión del medio rural y fomentando la cohesión social y territorial".

Así, en el caso del programa de Ejecución de Obras Menores, se conceden ayudas por un importe total de 2.844.323,45 euros, destinadas a financiar pequeñas actuaciones de mejora en infraestructuras y equipamientos locales.

Por su parte, el programa de Iniciativas para el Fomento de las Relaciones Vecinales, vinculado al sistema tradicional de veredas o auzolan, cuenta con una financiación de 834.222,75 euros para apoyar proyectos comunitarios promovidos por las propias entidades locales.

González ha subrayado que ambas convocatorias han incrementado su dotación inicial, con el objetivo de "atender el conjunto de solicitudes presentadas". En concreto, se ha realizado un esfuerzo adicional de 941.437,20 euros, que ha permitido financiar el 100% de las actuaciones que cumplen los requisitos establecidos.

El diputado general ha precisado que, de esta cantidad, 791.491,45 euros corresponden al refuerzo del programa de obras menores y 149.945,75 euros al de relaciones vecinales. En total, se han subvencionado 162 solicitudes en el programa de obras menores y 71 en el de relaciones vecinales, lo que refleja "la alta demanda" de estas líneas de apoyo por parte de los municipios y concejos alaveses.

MEJORA DEL MEDIO RURAL

El programa de Ejecución de Obras Menores constituye un instrumento clave de cooperación financiera con las entidades locales para acometer inversiones de pequeña escala, cuyo coste no supera los 35.000 euros, como "actuaciones de mejora urbana, servicios básicos o equipamientos".

Por su parte, las ayudas para el Fomento de las Relaciones Vecinales están orientadas a impulsar intervenciones ejecutadas mediante trabajo comunitario, "fortaleciendo la participación vecinal, el sentido de pertenencia y la colaboración en el medio rural".

González ha resaltado "el esfuerzo" realizado para que la resolución de ambas convocatorias esté aprobada ya en el mes de abril, con el fin de que las entidades locales dispongan de "más tiempo para planificar y ejecutar las actuaciones".

Las entidades beneficiarias deberán ejecutar las actuaciones subvencionadas antes del 30 de noviembre de 2026 y presentar la correspondiente justificación en ese mismo plazo, con posibilidad de prórroga excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, deberán contar con las autorizaciones y licencias necesarias antes del inicio de las actuaciones y asumir la financiación total de la obra, siendo la subvención abonada una vez justificada su ejecución.