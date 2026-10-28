La Diputación de Álava construirá una colonia artificial de nidificación para reforzar la conservación del avión zapador

Nidos del avión zapador - DFA

VITORIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava va a construir una colonia artificial de nidificación destinada al avión zapador en la ZEC embalses sistema del Zadorra, para impulsar la restauración de humedales de la Red Natura 2000 y favorecer la conservación de este tipo de hábitats y sus especies asociadas.

En un comunicado, la institución foral ha explicado que la intervención se enmarca en el programa 'Life Humedales', cofinanciado por la Unión Europea. La inversión asciende a 110.338,94 euros (IVA incluido), y el plazo previsto de ejecución es de tres meses y medio.

Según ha trasladado, el avión zapador es una especie catalogada como vulnerable, cuya protección requiere de medidas específicas y un seguimiento adecuado de su evolución. En Álava se ha constatado una escasez creciente de lugares adecuados para la nidificación, por lo que esta intervención busca generar nuevos espacios que favorezcan su reproducción y contribuyan a reforzar la presencia de la especie en el Territorio.

Esta ave migratoria nidifica habitualmente en taludes arenosos y cortados naturales próximos a masas de agua, donde excava galerías para instalar sus nidos. La desaparición o alteración de estos enclaves naturales ha reducido de forma significativa las oportunidades de reproducción de la especie, por lo que la creación de estructuras artificiales adaptadas a sus necesidades constituye una herramienta eficaz para favorecer su conservación.

La nueva colonia artificial permitirá ofrecer un entorno seguro y adecuado para la nidificación y contribuirá a mejorar el estado de conservación de la biodiversidad ligada a los humedales y ecosistemas acuáticos del Territorio.

La construcción de esta colonia artificial refuerza las acciones de la Diputación Foral de Álava en favor de la conservación de la biodiversidad y la protección de las especies más sensibles, a la vez que contribuye al cumplimiento de los objetivos europeos de conservación de la naturaleza.