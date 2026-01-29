Diputación de Álava destaca el "gran interés" de las primeras actividades de Rioja Alavesa Wine Week en Ciudad de México

Rioja Alavesa Wine Week en Ciudad de México - DFA

VITORIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 'Rioja Alavesa Wine Week' ha iniciado su programa en Ciudad de México con "una excelente acogida" por parte de profesionales del sector con la realización de las primeras actividades, catas especializadas y la inauguración del nuevo 'Corner Rioja Alavesa' en el 'Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles' (CMB).

Así lo ha destacado la Diputación Foral de Álava en un comunicado en el que ha destacado que el evento ha permitido mostrar el amplio abanico de más de 100 referencias y consolidar el arranque del año en el que Rioja Alavesa ejerce como 'Región Invitada 2026'.

El programa, impulsado por la Diputación Foral de Álava, ha reunido ya a 'sommeliers', importadores, comunicadores y figuras destacadas del ámbito gastronómico. Las primeras actividades de la semana, las catas profesionales y la inauguración oficial del 'Corner Rioja Alavesa', han contado con una gran respuesta por parte de 'sommeliers', importadores, comunicadores y clientes especializados, reflejando "el creciente interés del mercado mexicano por los vinos de la comarca".

Durante las dos sesiones de catas previas a la inauguración, los asistentes pudieron conocer de primera mano una selección de vinos representativos de Rioja Alavesa, así como profundizar en el enfoque y la filosofía del Territorio. Estas primeras citas sirvieron, además, para fortalecer la relación con prescriptores clave y abrir nuevas oportunidades comerciales para las bodegas alavesas.

El acto de inauguración, celebrado en la tarde del miércoles, reunió a cerca de cuarenta invitados entre profesionales del sector, prensa especializada y clientes del 'Wine Bar'. La delegación institucional estuvo encabezada por Noemí Aguirre, diputada de Agricultura, quien destacó la importancia de este espacio para "reforzar la presencia de Rioja Alavesa en un mercado estratégico y consolidar el trabajo realizado durante los últimos meses".

Así, el nuevo 'Corner Rioja Alavesa' se convierte en un punto de exhibición permanente, donde se mostrarán las referencias presentes en México y se desarrollarán actividades promocionales a lo largo de todo 2026.

La jornada inaugural contó también con la participación de Iñaki Murua, chef Estrella Michelín, nacido en Laguardia y embajador natural de Rioja Alavesa, que ha llegado hasta a México en una nueva colaboración entre el Basque Culinary Center y la Diputación Foral. Murua acompañó a la delegación en los saludos institucionales y contribuyó a poner en valor la identidad del territorio desde la perspectiva culinaria.

La institución foral ha destacado que su presencia reforzó la conexión entre vino y gastronomía, un eje fundamental para posicionar Rioja Alavesa en un mercado donde la experiencia enogastronómica tiene un peso determinante. En su menú no faltaron los quesos alaveses, la alubia pinta alavesa, trufa del Gorbea o sal de Añana, de la que Murua es embajador.

NUEVAS ACTIVIDADES

Tras este arranque "exitoso", la 'Rioja Alavesa Wine Week' continúa con nuevas actividades dirigidas a profesionales y consumidores. En los próximos días, se celebrarán sesiones formativas con academias de 'sommeliers' y las cenas maridaje de alto nivel en el 'Wine Bar by CMB', que permitirán profundizar en la diversidad y el potencial de los vinos de Rioja Alavesa.

Según la Diputación alavesa, el balance de estas primeras jornadas confirma el interés generado en torno a Rioja Alavesa y anticipa una semana de fuerte proyección para la comarca en Ciudad de México.