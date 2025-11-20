La Diputación de Álava impulsará la sostenibilidad y la agricultura ecológica destinando 3,65 millones de euros

VITORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava incrementará en 2026 el presupuesto del departamento de Agricultura hasta los 34,79 millones de euros, con el fin de consolidar su apuesta por el primer sector "como motor económico, garante de cohesión territorial y pieza clave frente al cambio climático". Excluido el capítulo de gastos de personal, la dotación asciende a 23,09 millones de euros.

La diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, ha presentado este jueves las cuentas de su departamento ante las Juntas Generales, subrayando que este presupuesto "no es solo una suma de cifras, sino una herramienta para dar respuesta a los retos de nuestro primer sector y construir un futuro sostenible, competitivo y con oportunidades para las personas".

Aguirre ha recordado que el campo alavés se enfrenta a un contexto de cambio profundo, marcado por la presión normativa, el impacto del cambio climático, los hábitos de consumo y la necesidad de asegurar el relevo generacional. "Trabajamos por un sector fuerte, estructurado, rentable y rejuvenecido, que sea motor económico y garante de cohesión territorial", ha afirmado.

El proyecto de presupuestos se articula de nuevo en torno a tres grandes ejes de trabajo. El primero está orientado al relevo generacional y contará en 2026 con una dotación de 1,63 millones de euros, a la que se suma una previsión de 2,2 millones adicionales en créditos de compromiso para los próximos años.

Este eje reúne las actuaciones destinadas a facilitar la incorporación de personas jóvenes, la creación de nuevas explotaciones y las inversiones que permitan modernizar y hacer más competitivas las ya existentes.

El segundo eje se centra en el impulso de Rioja Alavesa como comarca de excelencia, así como en el refuerzo del conjunto del sector vitivinícola alavés. Para 2026, esta línea de actuación dispondrá de 1,56 millones de euros, destinados a consolidar la calidad, la identidad y la proyección internacional de Rioja Alavesa y Arabako Txakolina, mediante medidas de apoyo al viñedo, la puesta en valor del terroir y acciones de promoción en mercados estratégicos.

El tercer eje agrupa las actuaciones ligadas a la transición ecológica, la sostenibilidad y la agricultura ecológica, así como al impulso de una agricultura y una gestión forestal más tecnificadas y digitalizadas.

La Diputación Foral de Álava destinará 3,65 millones de euros a estos objetivos, con el objetivo de avanzar hacia un modelo productivo más respetuoso con el medio ambiente, capaz de adaptarse al cambio climático y de mejorar la resiliencia y la rentabilidad de las explotaciones.