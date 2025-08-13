La Diputación de Álava limita los usos y actividades durante la berrea en el Parque Natural del Gorbea

Las pistas y caminos sometidos a la limitación de tránsito durante la berrea estarán señalizados - DFA

VITORIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava restringirá, a partir del 8 de septiembre y hasta el 10 de octubre el paso de vehículos, así como lo usos y actividades, durante el periodo de berrea de los ciervos en el Parque Natural del Gorbea, en el ámbito de los municipios de Zuia y Zigoitia.

De esa forma, salvo casos específicamente autorizados relacionados con aprovechamientos de madera, leña, pastos, roturaciones o investigaciones científicas autorizadas, estará prohibido el tráfico rodado en estas áreas, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

Las pistas y caminos sometidos a la limitación de tránsito durante la berrea estarán señalizados, y los recorridos ecuestres y en bicicleta de montaña deberán contar con la autorización de los responsables del parque.

Asimismo, la recolección de setas y de frutos silvestres queda prohibida durante este período en la zona de la berrea, así como las actuaciones forestales de carácter no urgente, tales como desbroces, claras o clareos y el uso de drones.

La Diputación Foral, al objeto de proteger la biodiversidad y reducir al mínimo las molestias que se puedan ocasionar por la filmación o fotografía del ciervo en época de berrea, va a poner disposición de los y las profesionales cinco 'hides', unas estructuras fijas, principalmente de madera, ubicadas en un lugar estratégico del parque natural.

Estas estructuras permiten acercarse a la fauna salvaje de una manera menos invasiva y menos intrusiva . El objetivo es reducir al mínimo las molestias que el desempeño de su actividad pueda generar sobre esta especie, según ha explicado la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate.

La diputada ha señalado que con el doble objetivo de evitar la dispersión geográfica de los ciervos y favorecer la selección natural durante la época de reproducción o berrea, "durante este periodo crítico para la especie, es necesario minimizar las perturbaciones externas".

15 EUROS DIARIOS

La utilización de estas estructuras tendrá un coste diario de 15 euros y su uso se limitará a cuatro días a la semana y deberán contar con autorización expresa del Parque Natural, que determinará los requisitos en cuanto a lugares, horarios y normas de comportamiento.

La inversión que la institución foral ha destinado a la construcción e instalación de estos cinco 'hides' desmontables ascienda a 36.146,72 euros IVA incluido.

La institución foral ha recordado a los visitantes que quieran observar la berrea que deben hacerlo en los puntos específicos, habilitados como observatorios, para la escucha y observación. Asimismo, se han programado cuatro visitas guiadas (dos en euskera y dos en castellano) en las fechas de máxima actividad. El plazo de inscripción para las visitas es del 25 de agosto al 7 de septiembre en la web gorbeiaparkea.eus