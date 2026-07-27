La Diputación de Álava pone en servicio la variante de Manzanos y cierra al tráfico el paso a nivel de la localidad

VITORIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha puesto este lunes en servicio la nueva variante de Manzanos, en la que ha invertido 3,8 millones de euros, y ha cerrado al tráfico de vehículos el paso a nivel ferroviario que atraviesa esta localidad de la Cuadrilla de Añana, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El diputado general, Ramiro González y el diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, han inaugurado la nueva variante de Manzanos que se completará en los próximos meses con la construcción de un paso peatonal inferior por parte de sociedad pública ADIF.

La variante de 1.450 metros conectará en su inicio con la carretera A-3310, por medio de una intersección en T con cuñas para el giro a la derecha y finaliza en la carretera A-4340 Melledes-Manzanos, a la altura del Barrio Alto de Manzanos. La calzada de la variante está formada por dos carriles de tres metros y arcenes de medio metro siendo la velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora.

La puesta en servicio de la variante ha conllevado el cierre total al tráfico de vehículos del paso a nivel ferroviario de la línea de tren Madrid-Hendaya que atraviesa esta localidad alavesa.

El paso a nivel permanecerá abierto de forma provisional solo para viandantes hasta que ADIF ejecute y habilite el nuevo paso peatonal inferior proyectado cerca de la ubicación del actual paso a nivel.

Nogales ha anunciado además que "trabajamos activamente con el objetivo de iniciar en 2027 las obras de la variante de Pobes en la carretera A-2622 para suprimir el último paso a nivel ferroviario que queda actualmente en las carreteras alavesas y, de esta forma, reforzar tanto seguridad vial como la seguridad ferroviaria en esta población. Esta variante mejorará también la comunicación interna de la comarca de Añana".

Durante este periodo de apertura provisional para peatones, el paso a nivel mantendrá activos todos sus sistemas de seguridad como barreras o avisos sonoros para alertar a los viandantes de la aproximación de un tren y prohibir el tránsito de personas.

Además, los ciclistas podrán hacer uso también del paso hasta la puesta en servicio del nuevo itinerario peatonal en modo peatón, es decir, deberán bajarse de la bicicleta y cruzar andando.

El nuevo paso peatonal que ejecutará ADIF tendrá una longitud de 35 metros para salvar las vías principales y las vías de servicio de la línea férrea, y contará con dos rampas de acceso, una a cada lado, de 56 y 10 metros respectivamente, de acuerdo a la normativa de accesibilidad.