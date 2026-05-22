Diputación añade otras cuatro expediciones más a la línea GO07 de Lurraldebus hasta Legazpi de lunes a viernes - DFG

SAN SEBASTIÁN 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa va añadir a la línea GO07, que conecta Urola Garaia y Goierri con Donostia y viceversa, dos expediciones de ida y dos de vuelta hasta Legazpi de lunes a viernes, mejorando así la conectividad de este municipio con la capital guipuzcoana.

La diputada Azahara Domínguez ha anunciado, junto con el concejal de Desarrollo Sostenible, Transición Energética y Transporte de Legazpi, Óscar Valbuena, que, una vez estudiados los datos de uso tanto de esta línea como de los transbordos que hacen los legazpiarras para poder usarla, se ha decidido añadir cuatro expediciones que tendrán origen o destino en esta localidad.

Concretamente, los autobuses que actualmente salen a las 10.15 y 12.15 horas desde Zumarraga, a partir del 1 de junio, saldrán desde Legazpi a las 10.05 y 12.05 horas, mientras que los que salen a las 16.45 y 17.45 horas de Donostia, alargarán su recorrido hasta Legazpi.

Estos servicios se suman a los que ya se pusieron en marcha en mayo del pasado año: de lunes a viernes a las 6.05 y 7.05 horas en dirección San Sebastián y los que salen a las 20.45 y 21.45 horas desde la capital guipuzcoana; y los sábados, domingos y festivos, a las 8.05 horas desde Legazpi y a las 22.45 horas desde Donostia.

Según ha precisado la diputada, el estudio de los datos de uso de este último año lleva a concluir que "esas son las horas donde más se ha transbordado, y por ello se ha decidido que a esas horas el autobús salga o llegue a Legazpi". En total, de lunes a viernes, serán ocho las conexiones directas con Legazpi, cuatro de ida por la mañana y cuatro de vuelta por la tarde.

Por otro lado, Domínguez ha explicado que a fin de seguir facilitando el acceso de los legazpiarras a la GO07, su departamento va a ajustar los horarios de la línea DG09 (Legazpi-Zumarraga Ospitalea), para "garantizar que todas las personas lleguen a tiempo a transbordar" entre ambas líneas en la estación intermodal de Zumarraga.

La línea DG09 hace paradas en numerosos puntos de Legazpi, por lo que permitirá que personas mayores, estudiantes y trabajadores puedan acceder más fácilmente a la GO07 desde un punto más cercano a su domicilio, sin tener que desplazarse hasta la industrialdea. Seguirá siendo posible realizar transbordos con la línea DG04 (Arrasate-Oñati-Legazpi-Zumarraga).