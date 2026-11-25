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Etxanobe explica que la partida de 2027 será de 1,7 millones dado que ETS prevé el proyecto constructivo Moyua-Irala para junio

GERNIKA (BIZKAIA), 25 (EUROPA PRESS)

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la aportación de la Diputación a la línea 4 de Metro "estará disponible cuando la obra lo necesite" en función de su "ritmo real" y, en este sentido, ha explicado la partida presupuestaria para 2027 se ha actualizado respecto a lo previsto inicialmente en el convenio suscrito con Gobierno Vasco dado que ETS prevé la finalización del proyecto constructivo del tramo Moyua-Irala para junio.

Etxanobe ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición del PP, que ha reclamado "explicaciones" por la consignación en el proyecto de presupuestos forales para 2027 de 1,7 millones de euros para la línea 4, "aproximadamente un 85% menos de lo convenido" en el convenio suscrito con el Gobierno Vasco para este proyecto.

El juntero del PP Pablo Gómez-Guadalupe ha recordado que el convenio para la construcción y financiación de la línea 4 cifraba el coste de las obras en 411,9 millones de euros, financiados en un 55% por el Gobierno Vasco y en un 45% por la Diputación Foral, y preveía para 2027 una inversión de 24,8 millones, de los que 11,16 corresponden a la aportación foral. Sin embargo, "apenas cuatro meses después de su firma", los presupuestos reflejan "una realidad muy distinta", ha criticado.

El apoderado popular ha remarcado que los vecinos de los barrios del sur de Bilbao "no necesitan más fotos", sino que "se cumpla el convenio ejecutándolo". "2027 corre riesgo de convertirse en otra fecha incumplida", ha lamentado.

Gómez-Guadalupe, que ha criticado que está habiendo "todo menos transparencia" sobre la "rebaja" ya en "la primera anualidad", ha señalado que el Gobierno foral "está a tiempo de corregir los presupuestos" y ha anunciado que su partido presentará una enmienda para "recoger íntegramente" la partida comprometida en el convenio.

En su respuesta, Etxanobe ha reiterado el compromiso de la Diputación con la construcción de la línea 4, de manera que, pese a no tener "competencia en materia ferroviaria", asumirá parte de la financiación "como en el resto de líneas de metro" porque "favorece a la cohesión social y territorial" de Bizkaia.

Según ha explicado, el plan económico para financiar los 411,9 millones que costará la línea 4 preveía para 2027 una inversión de 24,8 millones, de los cuales a la Diputación le correspondían 11,16 millones. No obstante, se ha producido una actualización después de que, el pasado 22 de octubre, en la Comisión de Seguimiento del convenio Euskal Trenbide Sarea (ETS) diera cuenta de la previsión de finalización de los proyectos de los diferentes tramos de la Línea 4.

En concreto, se prevé que la redacción de los proyectos constructivos de los tramos Matiko-Deusto, Deusto-Moyua e Irala-Rekalde finalizará este año, con lo que "se podrá proceder a la licitación de las correspondientes obras". Sin embargo, la finalización del proyecto constructivo del tramo Moyua-Irala se contempla para junio de 2027.

"Con esas previsiones, ETS presentó una actualización del plan económico que ajusta las anualidades al gasto previsto para cada año. Es decir, no se modifica el importe global del convenio, que sigue siendo 411,9 millones de euros, pero sí se actualiza lo que se invertirá cada año", ha precisado.

En función de este nuevo nuevo cálculo de inversión que hace ETS para 2027 es de 3.780.000 euros, de los cuales a la Diputación le corresponden 1.700.000 euros, partida que "es lo que se traslada" a los presupuestos forales.

La diputada ha subrayado que la previsión en el proyecto de las cuentas de 2027 "es la que se corresponde de aplicar el 45% del total previsto como aportación al inicio de las obras de dicha estructura, de cara al ejercicio 2027, el real".

Esta actualización implica una modificación del convenio "en lo que al plan económico se refiere", que fue acordada previamente en la Comisión de Seguimiento y que se trasladará al convenio a través de una adenda que se aprobará este jueves en el Consejo de Gobierno, junto con la modificación de los créditos de compromiso correspondientes.

Etxanobe ha eludido pronunciarse sobre "las fechas" del proyecto ya que "las fechas de obra las fija quien construye". "Yo lo que garantizo es que cada euro foral comprometido en este proyecto estará disponible cuando la obra lo necesite", ha insistido, remarcando que, "en lo que dependa de esta Diputación, no va a haber ni una máquina parada".

Así, ha asegurado que la Diputación "ha hecho lo que le corresponde, comprometer la financiación y aportarla al ritmo real de la obra".

"UN TITULAR"

En esta línea, ha asegurado que defenderá los intereses de los vizcaínos "hasta el último día" en que sea diputada general y ha criticado que el PP pretenda "enfadar" y "engañar" a la ciudadanía con "dudas sin fundamento" porque "no hay tal retraso".

"Con la complejidad que tiene una obra de esta envergadura, la complejidad de la ejecución de los proyectos y la ejecución en sí de la propia obra, necesitamos tener esos proyectos para poder proceder a la licitación de la obra. Y es normal que esas anualidades se ajusten a la realidad de lo que va a ser la obra", ha insistido.

En todo caso, ha reconocido que los vecinos de los barrios del Sur de Bilbao y Enkarterri "llevan demasiado tiempo esperando" y, por ello, ha señalado su Gobierno no va a "jugar con las cifras". "Consignar 11 millones que no se van a gastar daría un titular, pero no adelantaría la obra ni un solo día. Lo que adelanta la obra es que los proyectos estén terminados, que se liciten, y que el dinero esté ahí cuando llegue cada certificación", ha manifestado.