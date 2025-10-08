Diputación y Athletic Club impulsan un espacio de animación con 1.500 jóvenes futbolistas en San Mamés

Presentación de la iniciativa destinada a promover la visibilidad y el apoyo al fútbol femenino en los partidos que el primer equipo disputará esta temporada en San Mamés - DIP. BIZKAIA

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia y el Athletic Club han puesto en marcha una iniciativa destinada a promover la visibilidad y el apoyo al fútbol femenino en los partidos que el primer equipo disputará esta temporada en San Mamés.

El proyecto, que se estrenará este próximo sábado en el encuentro frente al Real Madrid, reservará 1.500 asientos para jóvenes futbolistas y cuerpos técnicos de los clubes que forman parte del programa 'Pasa Baloia, Neska'.

En la presentación oficial han participado la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga; Nerea Ortiz, directiva del Athletic Club y representación de la Federación Bizkaina de Fútbol; y varias personas en representación de los clubes implicados en el proyecto, entre ellas, Itxaso Gorostiza Sagastagoia (jugadora del Betolaza CD), Jose Ángel García Aguilar (entrenador del Sporting de Lutxana) y Jon Ander Arana (director deportivo del mismo club), Uxue Hernández Ensunza (directiva del Uritarra KT), así como los responsables de PBN de Kimet, Anartz Fullaondo, Leyre Blanca y Gari Fullaondo.

Leixuri Arrizabalaga ha reafirmado el compromiso de la institución foral "para que las niñas de Bizkaia tengan a nuestras leonas como grandes referentes, ya que representan ejemplos de superación y profesionalidad".

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto "Pasa Baloia, Neska", que desde hace tres años promueven conjuntamente la Diputación Foral de Bizkaia, el Athletic Club y la Federación vizcaína de Fútbol. Su objetivo es fomentar, visibilizar e impulsar la estructura del fútbol femenino de base y escolar en el territorio que cuenta a día de hoy con 51 clubes y 1.950 jugadoras.

En cada partido que las leonas disputen en San Mamés se reservarán un total de 1.500 entradas para jugadoras y cuerpos técnicos de los 51 clubes que forman parte del programa "Pasa Baloia, Neska".

El espacio reservado para el programa "Pasa Baloia, Neska" tiene un doble propósito: ofrecer al equipo femenino un ambiente de "apoyo y entusiasmo en los grandes encuentros, y brindar a las jóvenes futbolistas la oportunidad de disfrutar de la experiencia de San Mamés, compartiendo la pasión por el fútbol junto a sus referentes", han indicado desde la Diputación foral.