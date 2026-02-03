Diputación y Ayuntamiento de Irun colaboran para consolidar la práctica deportiva de mujeres inactivas

Presentación en Irun de Proyecto M - DFG

SAN SEBASTIÁN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura y Deportes de la Diputación foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun colaboran para consolidar la práctica deportiva de mujeres inactivas a través de la segunda fase de un proyecto piloto. Se busca que, a largo plazo, las participantes mantengan una práctica regular a través de una oferta deportiva especializada que estará financiada por la Diputación y arrancará en junio de 2026.

En rueda de prensa, la diputada de Cultura y Deportes de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, el director foral de Deportes Roberto Ramajo, y la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, junto al personal técnico del programa, han explicado los próximos pasos del denominado 'Proyecto M'.

Álvarez ha indicado que tras la puesta en marcha en noviembre del programa de iniciación en la Casa de las Mujeres de Irun, este 'Proyecto M' entra ahora en su "fase de continuidad", dirigida "a mujeres que ya han comenzado a moverse, pero "aún necesitan un apoyo adicional para asentar el hábito deportivo y ganar autonomía".

Según ha manifestado, actualmente 29 mujeres participan en el Programa de Iniciación, impulsado con la captación y acompañamiento del servicio KOZ (Servicio de Orientación a la Actividad Física - SOAF) y con el apoyo de una monitora especializada.

La diputada ha destacado que si se quiere lograr "una Gipuzkoa más saludable y más justa", hay que "empezar por quienes lo tienen más difícil". "El deporte no puede ser un privilegio condicionado por el tiempo, el dinero o la confianza", ha señalado.

Además, ha dicho que el objetivo es "generar una oferta especializada nueva, pensada para mujeres con baja actividad física, y hacerlo con garantías: con profesionales, con enfoque de género y con un itinerario claro que facilite la permanencia en la práctica".

Por su parte, Laborda ha recordado que Irun "ha sido el municipio pionero para activar este servicio en Gipuzkoa y lo ha hecho en un espacio tan representativo como la Casa de las Mujeres".

La alcaldesa de Irun ha confiado en "poder contar, a partir de ahora, con el compromiso y la implicación de las entidades deportivas de la ciudad para seguir adelante con este proyecto y ayudar a derribar barreras que todavía hoy impiden a muchas mujeres que lleven a cabo una vida más activa y saludable con la actividad física y el deporte como aliados".

Este programa, que tiene como fin ofrecer "una actividad física especializada, que funcione como palanca para que, a medio y largo plazo, las participantes mantengan una práctica regular", estará financiado por la Diputación y arrancará en junio de 2026.

La Diputación y el Ayuntamiento de Irun han convocado a diferentes entidades del municipio para configurar la oferta que formará parte de esta iniciativa y las entidades interesadas podrán remitir sus propuestas hasta el 28 de febrero.