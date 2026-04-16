La Diputación de Bizkaia aprueba el decreto de medidas urgentes anticrisis con importe de 413 millones

Archivo - Un operario prepara material en una empresa - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este jueves el Decreto Foral Normativo de medidas urgentes anticrisis por el que se regulan medidas tributarias consensuadas con el resto de instituciones forales para paliar los efectos derivados del conflicto de Irán, cuyo importe total asciente a 413 millones de euros. Este regula las ayudas para apoyar a 25.289 autónomos, microempresas y pequeñas empresas de territorio vizcaíno que entrarán en vigor el lunes.

El decreto ha sido aprobado en Consejo de Gobierno y el objetivo es "mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio y la consiguiente incertidumbre sobre la economía en el Territorio Histórico de Bizkaia, la inversión y el empleo", según ha informado la Diputación.

Estas medidas consisten, principalmente, en el aplazamiento de determinadas deudas tributarias, la exoneración de los pagos fraccionados del IRPF, la amortización acelerada extraordinaria sobre activos nuevos adquiridos y la deducción incrementada por creación de empleo. Asimismo, la institución foral agilizará la tramitación de las devoluciones del IVA con el objetivo de proporcionar de mayor liquidez a las empresas.

MEDIDAS

En cuanto al aplazamiento excepcional de determinadas deudas tributarias, se regula sin garantía ni devengo de intereses de demora en el caso de personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice en el plazo entre la entrada en vigor de las medidas urgentes y los tres meses siguientes. Dichos aplazamientos no afectarán a las deudas tributarias derivadas de las campañas de presentación ordinaria de los impuestos.

Las deudas se suspenderán durante dos meses, desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, tras lo cual deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de idéntico importe. La medida beneficiará a 8.079 trabajadores y trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas del territorio por un importe de 80 millones de euros.

Asimismo, las personas físicas que realizan actividades económicas estarán exoneradas de realizar el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2026. Un total de 13.538 trabajadores y trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas se beneficiarán de una medida cuyo importe asciende a 5 millones de euros.

La Diputación Foral de Bizkaia también se ha comprometido a agilizar la tramitación de las devoluciones del IVA, acortando los plazos, con el objetivo de proporcionar mayor financiación a las empresas, al igual que se ha hecho en las crisis previas. Serán 3.672 los beneficiarios y beneficiarias de una medida que asciende a 195 millones de euros.

Asimismo, durante el ejercicio 2026 se amplía el importe de la deducción por creación de empleo en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los contribuyentes que realicen actividades económicas para facilitar la creación de empleo. Tanto la deducción por creación de empleo general, como la nueva específica por contratación de jóvenes y mujeres se incrementan en un 10%. El importe de esta medida es de 6 millones de euros.

En 2026 se reconoce el derecho a practicar fiscalmente una amortización acelerada (al 150 % de su importe ordinario) para los activos nuevos que adquieran los y las contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades con el fin de facilitar la realización de las inversiones que necesiten para impulsar la reactivación de su actividad económica. El importe de esta medida se estima en 1,5 millones de euros.

REDUCCIÓN IMPOSITIVA A LA ENERGÍA

A todas estas medidas, se suma el impacto de la reducción de la carga impositiva derivada de los impuestos que gravan la energía y su generación (IVA e impuestos especiales), aprobada mediante el Real Decreto Ley 7/2026 y de aplicación desde el 22 de marzo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026.

El impacto de esta medida que beneficia a todos los consumidores vizcaínos es de 125 millones de euros en la recaudación de la Hacienda Foral de Bizkaia.