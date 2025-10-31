Diputación de Bizkaia contará en 2026 con un presupuesto de 1.716,2 millones para sus departamentos, un 3,9% más

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia contará en 2026 con un presupuesto de 11.320,3 millones de euros, un 6,19% más que este año, y de ellos 1.716,2 estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más, según ha anunciado este viernes la diputada general, Elixabete Etxanobe.

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno foral, Etxanobe ha presentado el proyecto de cuentas para el próximo año en una comparecencia junto a la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, en la que han destacado que el presupuesto diseñado busca "blindar" la calidad de los servicios públicos para fortalecer la cohesión social y territorial.

Durante la presentación, la diputada general de Bizkaia ha destacado que la mitad de los recursos del proyecto de presupuesto está destinada a gasto social, "40 millones más, hasta llegar a 855 millones, para atender a las personas con dependencia con discapacidad y la infancia, avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres, abordar al longevidad o la soledad no deseada, o a la inclusión social".

Asimismo, ha precisado que el proyecto de cuentas pretende también servir para "construir un buen futuro para Bizkaia". "No podemos confiarnos, porque en el futuro nadie nos garantiza disponer de los recursos que tenemos hoy. Así que vamos a aprovechar el incremento presupuestario para consolidar el futuro económico y del empleo", ha apelado.

A partir de ahora, el proyecto de presupuestos comenzará su tramitación a las Juntas Generales de Bizkaia, donde se espera que quede aprobado de manera definitiva a finales de diciembre, y también se abrirá una ronda de conversaciones con los distintos grupos con representación en la Cámara.

Elixabete Etxanobe ha subrayado la voluntad del Gobierno de alcanzar acuerdos y ampliar la mayoría con la que cuentan en las Juntas PNV y PSE-EE. En relación a la posibilidad de repetir el acuerdo logrado en las cuentas de 2025 con EH Bildu, ha dicho no ser "nada optimista" ya que, a su entender, la coalición soberanista está tratando de "colar", en la negociación presupuestaria, "un debate de fiscalidad que ya ha tenido lugar y en el que ellos mismos se excluyeron".

