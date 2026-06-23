Diputación de Bizkaia llama a la prudencia ante la celebración de las hogueras de San Juan por las altas temperaturas

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRES) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la prudencia y evitar riesgos innecesarios en el encendido de hogueras y en aquellas actividades que puedan provocar fuego, debido a la coincidencia de la celebración de la noche de San Juan con una situación meteorológica excepcional por la previsión de altas temperaturas.

En un comunicado, la institución foral ha advertido que es importante "valorar adecuadamente el lugar donde se vayan a realizar las hoguera, su tamaño y la existencia de vegetación o elementos combustibles en el entorno que puedan favorecer la propagación del fuego". En caso de duda o de existir riesgo, ha remarcado, la recomendación es no encenderlas.

Asimismo, desde la Diputación vizcaína han recordado que los servicios de bomberos y bomberas de Bizkaia y los retenes forales del Servicio de Montes estarán plenamente operativos para acudir allí donde sea necesario a través del 112.