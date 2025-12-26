Diputación de Bizkaia saca a licitación las obras del elkartegi de Ispaster por 4,5 millones de euros

Terreno donde se levantará el futuro elkartegi de Ispaster, en Bizkaia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia, a través de la entidad pública foral Azpiegiturak, ha sacado a licitación por un importe de 4.517.572 euros las obras de construcción del futuro elkartegi de Ispaster, que estará ubicado en el polígono industrial Basokoetxe.

Según ha indicado la Diputación vizcaína en un comunicado, este proyecto se enmarca en la estrategia foral de impulso a la actividad económica y refuerzo del equilibrio territorial en el conjunto del territorio histórico.

El nuevo elkartegi estará compuesto por dos edificios diferenciados, articulados por un vial intermedio que organizará el conjunto. El edificio industrial contará con una superficie construida de 2.879 metros cuadrados en un espacio diáfano, con posibilidad de sectorización interior en naves más pequeñas según las necesidades de las empresas usuarias. El edificio terciario, destinado a oficinas y servicios empresariales, alcanzará los 1.143 metros cuadrados construidos.

El centro dispondrá, asimismo, de módulos de oficinas y módulos industriales en régimen de alquiler, así como de alquiler con opción a compra, dirigidos a iniciativas emprendedoras y empresas en fase de crecimiento. Estos espacios facilitarán la implantación de nuevos proyectos, la ampliación de actividades ya existentes y la generación de empleo de calidad en la comarca.

Las empresas constructoras interesadas en ejecutar las obras disponen de plazo hasta finales del próximo mes de enero para analizar la documentación técnica y presentar sus ofertas. Durante este periodo podrán consultar los pliegos y requisitos técnicos y administrativos a través de los canales habilitados por Azpiegiturak.

OTRAS SEDES EMPRESARIALES EN BIZKAIA

El nuevo centro de empresas formará parte de la red foral de elkartegis gestionada por Azpiegiturak, dependiente del departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, como herramienta de apoyo al tejido empresarial de Bizkaia.

El objetivo es ofrecer espacios "asequibles y flexibles a iniciativas empresariales que contribuyan a un desarrollo sostenible y equilibrado, en este caso, de la comarca de Lea-Artibai", según ha explicado la Diputación.

Las dos últimas actuaciones de la red de Elkartegiak, inmediatamente anteriores a la de Ispaster, han sido Gernika Elkartegia y Zalla Elkartegia. La primera de ellas se desarrolló entre mayo de 2017 y enero de 2019, con una inversión cercana a los 6,9 millones de euros, y actúa como polo de desarrollo económico para Busturialdea.

Por su parte, la infraestructura de Enkarterri concluyó las obras en febrero de 2025, después de más de un año de trabajos y una inversión que rondó los 6,5 millones de euros. En otoño de este año, las primeras empresas iniciaron su actividad profesional.