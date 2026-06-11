Diputación de Bizkaia sortea 100 entradas dobles para el espectáculo de Zetak en San Mamés

Archivo - El músico, compositor y productor Pello Reparaz, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, durante la presentación de nuevos detalles sobre MITOAROA III, a 16 de abril de 2026, en Bilbao. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia sorteará, a través de sus redes sociales, 100 entradas dobles para el espectáculo 'Mitoaroa III' de Zetak, que se celebrará los días 19 y 20 de junio en San Mamés.

Según ha anunciado este jueves la portavoz foral y diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, tras "el sold out" de 'Mitoaroa III', la Diputación, como patrocinador del evento, ha decidido sortear 100 entradas dobles.

La participación está abierta hasta el próximo día 16 en el perfil de Instagram de la Diputación de Bizkaia. Para ello, es necesario seguir la cuenta de la institución vizcaína y comentar con quién se iría al evento.