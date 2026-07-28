Diputación concluye la renovación integral de la cubierta del Frontón Bizkaia tras una inversión de más de 700.000 euros

Frontón Bizkaia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha finalizado las obras de rehabilitación integral de la cubierta del Frontón Bizkaia, tras una inversión de 700.268,78 euros y ocho meses de trabajos.

En un comunicado, la institución foral ha recordado que las obras dieron comienzo en noviembre de 2025 y que se ha tratado de una actuación "estratégica", destinada a "reforzar la seguridad, la estanqueidad y la conservación de una de las infraestructuras deportivas más representativas del territorio".

La intervención ha permitido renovar por completo la cubierta tipo Deck del frontón, mejorando "de forma significativa" la protección del edificio frente a las inclemencias meteorológicas, prolongando su vida útil y optimizando las condiciones de mantenimiento para las próximas décadas.

La actuación ha incluido la rehabilitación integral de la cubierta existente y la reparación y adecuación de los exutorios y lucernarios instalados en la misma.

Estos elementos, han explicado desde la institución foral, desempeñan una función "esencial" tanto para garantizar la estanqueidad del edificio como para favorecer la ventilación y la iluminación natural del recinto.

En este sentido, los trabajos han consistido en la retirada progresiva de los sistemas de aislamiento térmico e impermeabilización existentes, el saneo y la reparación de los elementos estructurales que presentaban deterioros derivados del paso del tiempo y la instalación de una nueva solución constructiva de altas prestaciones.

El nuevo sistema incorpora aislamiento térmico y una lámina impermeabilizante soldada diseñada para ofrecer una elevada resistencia frente al agua, las variaciones térmicas y el envejecimiento causado por la exposición continuada a los agentes atmosféricos.

La instalación de la nueva membrana impermeabilizante requería condiciones meteorológicas favorables, ya que los trabajos de colocación y soldadura son incompatibles con situaciones de lluvia, altos niveles de humedad ambiental o determinados episodios de viento.

Durante el desarrollo de la actuación se registraron diversos periodos de precipitaciones y humedad elevada que condicionaron algunas fases de la ejecución y obligaron a adaptar la planificación inicialmente prevista para garantizar la calidad final de la intervención y preservar la garantía asociada al sistema.

La actuación se ha adaptado también a la programación deportiva y cultural del recinto, minimizando las afecciones sobre las personas usuarias, deportistas, entidades y eventos que habitualmente utilizan esta instalación de referencia.