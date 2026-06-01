Diputación conoce en Pasaban su innovadora tecnología de corte de papel, considerada la "más productiva del mundo"

Repesentantes de la Diputación de Gipuzkoa visitan Pasaban - DFG

SAN SEBASTIÁN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de promoción económica y proyectos estratégicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Unai Andueza, y la directora general de promoción económica, Amaia Arregi, han visitado este lunes las instalaciones de la empresa Pasaban, en Tolosa, para conocer de primera mano la nueva máquina Cut Size, considerada la máquina de corte de papel "más rápida y productiva" del mundo en su categoría.

Durante la visita han sido recibidos por Alfredo Pasaban, presidente de la compañía y Dani García, CEO, quienes han presentado esta solución innovadora desarrollada para un cliente del sector papelero de Estados Unidos.

Actualmente en fase de testeo en la planta de Tolosa y próxima a su envío a Estados Unidos, la máquina Cut Size es capaz de producir hasta cuatro paquetes de folios por segundo, "estableciendo un nuevo estándar internacional en eficiencia y productividad", han explicado desde la institución foral.

"Este proyecto ejemplifica el modelo guipuzcoano de colaboración, basado en la cooperación entre empresa, cliente y talento tecnológico, que consolida a la compañía como referente mundial en un sector de alta especialización", han destacado.

Fundada en 1928 y con sede en Tolosa, Pasaban es una empresa familiar en sus orígenes, que ha evolucionado hasta convertirse en "líder internacional en maquinaria para la industria del papel y cartón", con presencia en más de 40 países y una facturación cercana a los 45 millones de euros.

Durante la visita, Andueza ha destacado que "Pasaban es un ejemplo extraordinario de lo que representa la industria guipuzcoana: empresas profundamente arraigadas en el territorio, con gran capacidad de innovación, visión estratégica y ambición para competir y liderar en los mercados internacionales. Su evolución, desde empresa familiar hasta referente mundial en un nicho altamente especializado, refleja una apuesta sostenida por el talento, el conocimiento y la excelencia tecnológica".

Asimismo, ha subrayado que "Gipuzkoa cuenta con un tejido industrial sólido y avanzado, capaz de transformar el conocimiento en competitividad, empleo de calidad y oportunidades de futuro" y ha defendido que en la Diputación Foral de Gipuzkoa, "especialmente en un contexto de incertidumbre como el actual", el objetivo es "seguir reforzando la competitividad de nuestra red empresarial, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".

Por su parte, el CEO de Pasaban ha señalado que "estos encuentros son una excelente oportunidad para mostrar de cerca el trabajo que realiza nuestro equipo y poner en valor los principios de la innovación, la especialización y la colaboración como motores para seguir avanzando en un mercado global cada vez más exigente".