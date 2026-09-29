Diputación dice que la línea BI02 de Hondarribia garantizará a los usuarios desde el jueves llegar a tiempo al trabajo

La diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, y el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan - DFG

SAN SEBASTIÁN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha informado de que la línea BI02, que une Hondarribia con San Sebastián por la autopista y que sustituirá a la actual E21, garantizará, a partir del jueves, fecha en la que entra en funcionamiento la nueva concesión de Lurraldebus en Bidasoa, que las personas usuarias lleguen a tiempo a sus trabajos y centros de estudios y asegurará también que "no tengan mucho tiempo de espera".

Según ha explicado la diputada, a partir de ese día, esta línea ofrecerá servicio a las 5.30, 6.30, 7.15 (con servicio reforzado con un segundo autobús), 8.15, 8.45 y 9.15 horas, garantizando que las personas que cada día se desplazan a Donostia por motivos laborales o a cursar sus estudios, puedan llegar a tiempo y no tengan largos tiempo de espera en la capital guipuzcoana.

A partir de esa hora, habrá salidas desde Hondarribia cada hora entre las 10.30 y las 21.30 horas (a excepción de las 15.30, que saldrá a las 15.40 horas). La última salida desde Hondarribia será a las 22.40 horas.

Asimismo, se han ajustado algunas de las salidas desde San Sebastián con el objetivo de que los hondarribitarras "puedan llegar al autobús al salir de trabajar y puedan regresar a casa". En concreto, habrá salidas desde la capital guipuzcoana a las 13.10, 14.10, 15.10 y 16.10 horas. Además, con el objetivo de que la gente que trabaja hasta las 22.00 horas pueda volver a casa en transporte público, tendrá un autobús a las 22.10 horas con salida en la plaza Gipuzkoa.

Por otro lado, la línea BI07 (Hondarribia/Irun>Donostia por El Antiguo), tendrá una salida adicional de Hondarribia a las 7.30 horas pasando por Irun, con llegada prevista a las 8.20 horas a Donostia, para dar servicio a los estudiantes que entran a las 8.30 horas.

"Desde que se anunció la nueva concesión, hemos recibido numerosas sugerencias y aportaciones, y estamos trabajando con agilidad para dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias, como venimos haciendo con el resto de las líneas de Lurraldebus", ha señalado Domínguez.

Así, ha explicado que han ajustado el horario de la BI02 y se ha añadido una expedición a la BI07 para que "todas las personas puedan llegar en hora a sus trabajos y centros de estudio, así como regresar a sus casas, dándoles así certidumbre y confianza en el servicio".

"Sabemos que los primeros días no van a ser fáciles, que todos vamos a tener que acostumbrarnos a nuevos nombres de líneas y nuevos horarios, pero como venimos haciendo en el resto de líneas de Lurraldebus, haremos un control constante y permanente del servicio que prestamos para continuar mejorándolo y que cada vez se ajuste mejor a las necesidades de los vecinos", ha afirmado.

Azahara Domínguez ha agradecido tanto al alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, con quien se ha reunido este lunes para abordar estas y otras cuestiones relativas al servicio de transporte público en el municipio, como a los ciudadanos que han contactado con el Departamento para trasladar su situación personal derivados del cambio que se va a producir en el servicio, la "voluntad constructiva mostrada para, entre todos, hacer del servicio de Lurraldebus un servicio cada vez mejor".

Tal y como ha recordado la diputada, la nueva concesión de Lurraldebus en Bidasoa va a traer una serie de mejoras para la localidad, entre las que se encuentran la conexión con la zona hospitalaria de Donostia y el parque tecnológico de Miramón, con la línea BI06 (que desde junio de 2025 ya opera bajo la nomenclatura E29), con horarios adaptados al horario laboral de los trabajadores. Además, se está trabajando para extender el servicio durante el fin de semana.

Además, la BI04 (Hondarribia-Irun Hospital del Bidasoa) ofrece horarios ajustados al personal trabajador del Hospital del Bidasoa, el polígono de Araso y el Centro Comercial Txingudi y habrá una mejora general de la conectividad con Irun, con frecuencias de 15 minutos en las principales horas punta.

El servicio nocturno entre ambas localidades de Bidasoa queda garantizado durante todos los días del año, sin que eso suponga un coste alguno en el precio para la persona usuaria tras haber dejado de aplicar la tarifa nocturna en Lurraldebus desde julio. También van a contar con una conexión directa durante todo el año entre el aeropuerto y la estación de autobuses de Donostia (BI01).

Por su parte, el alcalde de Hondarribia ha afirmado que para el Ayuntamiento "es fundamental adaptar el nuevo servicio a las necesidades cotidianas de los vecinos" y ha agradecido a la diputada "el compromiso mostrado para adaptar horarios y continuar mejorando el servicio en el futuro".