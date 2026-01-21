La Diputación Foral de Álava analizará la eliminación de ocho frecuencias de la línea de autobús Vitoria-Bilbao

Archivo - Autobuses La Unión - AUTOBUSES LA UNIÓN - Archivo

VITORIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava presentará, en comisión y en el plazo de seis meses, una evaluación de seguimiento de la eliminación de ocho frecuencias anunciadas por parte de la empresa concesionaria, La Unión, de la línea de autobús A3714 que conecta Vitoria-Gasteiz con Bilbao.

Así lo ha acordado el Pleno de las Juntas Generales de Álava a través de una enmienda transaccional entre PNV, PSE y Elkarrekin a una iniciativa original de la coalición morada, que ha contado también con el apoyo de EH Bildu y la negativa del PP y Vox.

Dicho análisis presentará, entre otras cuestiones, el número de personas viajeras afectadas que hacían uso de estas frecuencias, las quejas recibidas por parte de la población usuaria y la solución que se va a dar, en caso necesario. También contempla dar una solución a la mayor brevedad a los impedimentos existentes al realizar reservas 'online' con pasaportes extranjeros.

Asimismo, las Juntas Generales de Álava solicitan a la Diputación que continúe velando por el mejor servicio de transporte analizando, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia y la empresa concesionaria del servicio, de manera constante y rigurosa la "evaluación de la demanda", así como todos los aspectos relativos a la gestión de la operativa del servicio para adoptar las medidas necesarias para "garantizar un nivel de servicio adecuado a las necesidades de movilidad de la ciudadanía".

Este segundo punto de la enmienda ha salido adelante con el beneplácito de PNV, PSE y Elkarrekin, la abstención de EH Bildu y la negativa de PP y Vox, tras un receso que ha pedido el grupo proponente para tratar de consensuar la iniciativa entre los diversos grupos junteros.

RECORTES VERSUS AJUSTES

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha criticado "los recortes" efectuados por La Unión que "afectan a horarios, lugares de origen de salida y parada final, reduciendo las opciones del servicio" y ha puesto sobre la mesa "las quejas de las personas usuarias" respecto a "retrasos en los horarios y caos organizativo".

"La empresa se esfuerza en dejar claro que es una concesión que no recibe subvenciones públicas, pero tenemos que recordar que es una línea muy rentable, la más rentable, y que cada día traslada a cientos de ciudadanos y ciudadanas de una capital a otra", ha señalado Rodríguez.

El juntero del PNV Rubén Torremocha ha defendido el trabajo realizado para tener un servicio con "una flota más moderna, una integración tarifaria real y una mejora de los precios que la ciudadanía está respaldando con un aumento de la demanda".

Asimismo, ha especificado que la supresión de frecuencias son "ajustes técnicos sobre refuerzos que se implementaron para el momento". "No estamos hablando de unos recortes, ya que, cuando una infraestructura se refuerza y se adecua a la situación, lo único que se hace es adecuarse con rigor, no recortar", ha añadido.

Mismo argumento que ha esgrimido el procurador del PSE Alain Coloma, quien ha negado los recortes en las frecuencias, porque "no se han suprimido servicios estructurales", sino que "se han ajustado refuerzos adicionales que no formaban parte del contrato y se incorporaron de manera voluntaria por la empresa concesionaria".

"DEJACIÓN DE FUNCIONES"

Por su lado, la portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, ha mostrado su apoyo a que se realice la evaluación del servicio, para conocer "si ha tenido alguna queja" y aportar soluciones, aunque ha criticado que la Diputación alavesa realiza "dejación de funciones a Bizkaia", lo que ha ocasionado "un recorte en un servicio esencial que conecta las dos principales ciudades de este país".

Para el juntero del PP Borja Monje, la Diputación de Álava "es la responsable del recorte en las frecuencias", por "su desidia y falta de liderazgo", al "desentenderse de su gestión y regalársela a la Diputación Foral de Bizkaia", cuando es una línea de autobús "esencial para estudiantes, trabajadores, personas mayores y usuarios habituales".

El juntero de Vox Jonathan Romero no ha negado "las molestias" que genera la eliminación de estas ocho frecuencias de autobús, pero ha rechazado el, a su juicio, "marco tramposo" que plantea la iniciativa de Elkarrekin, al esgrimir que "los recursos públicos de Álava deben estar al servicio de los alaveses" y "no por poner siempre al extranjero por delante del alavés".