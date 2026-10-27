La Diputación Foral de Álava aprueba una oferta pública de empleo de doce plazas de sargento para Bomberos Forales

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VITORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la Oferta Pública de Empleo de 2026 del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava, que incluye un total de 12 plazas de sargento para completar la estructura de mandos del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento del territorio.

En una nota, la Diputación Foral alavesa ha explicado que, de las 12 plazas previstas en la oferta, nueve corresponden al turno de promoción interna y las tres restantes al turno libre.

La aprobación de esta oferta responde a la necesidad de adaptar la organización de Bomberos Forales de Álava a las exigencias establecidas en la Ley 12/2023, de 23 de noviembre, de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento de Euskadi.

Esta normativa establece que los servicios de bomberos deben garantizar una estructura de mandos organizada en tres niveles operativos: cabo, como mando de primera intervención; sargento o suboficial, como mando táctico; y oficial o inspector, como mando estratégico.

En este contexto, la incorporación de la categoría de sargento permitirá completar la estructura de mando prevista en la legislación y avanzar en la adaptación organizativa del servicio.