La Diputación Foral de Álava inhabilita durante tres años a la asociación encargada de los 'udalekus' de Bernedo

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VITORIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha inhabilitando durante tres años a la asociación Sarrea Euskal Udalekua Elkartea para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil, entidad organizadora de los 'udalekus' de Bernedo, investigados por posibles delitos contra la libertad sexual de menores, exhibicionismo y corrupción.

La diputada de Cultura y Deporte, y responsable del área de Juventud, Ana del Val, ha comparecido este viernes ante las Juntas Generales de Álava para dar cuenta de la "sanción firme" del proceso administrativo llevado a cabo por la institución foral.

Además de la inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante tres años, la Diputación le establece una prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública del Territorio Histórico de Álava por el mismo periodo de tres años y le impone una multa de 9.000 euros.

Una vez finalizado el expediente, el Instituto Foral de la Juventud ha presentado escrito de personación ante el Juzgado de Instrucción número 3, donde se siguen diligencias previas de este caso.

Asimismo, la diputada foral ha garantizado que no permitirá la realización de los campamentos este verano ante la petición de otra asociación "instrumental". En este sentido, ha explicado que Dorrekoa Kultur Elkartea ha solicitado la realización de los 'udalekus', pero que "los indicios recabados apuntan a que la entidad que presenta la comunicación no actúa como un tercero independiente, sino vinculada a la actividad previamente sancionada".

Por ello y al alegar que Dorrekoa "estaría actuando como una entidad instrumental, con el objetivo de dar continuidad a una actividad que ha sido objeto de inhabilitación", el Instituto Foral de Juventud ha resuelto "declarar la ineficacia de la comunicación previa de actividad presentada", al apreciar un "supuesto defraude de ley mediante la utilización de una persona jurídica vinculada, con la finalidad de eludir la inhabilitación vigente de Sarrea Euskal Udalekua".

Por ello, ha declarado "la imposibilidad de llevar a cabo la actividad", de acuerdo con el artículo 69.4 de la ley 39/2015 que establece que "cualquier inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en una comunicación impide su realización desde el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia".

((Habrá ampliación))