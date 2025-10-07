La Diputación Foral de Álava licita la redacción del proyecto de mejora de la A-124 entre Samaniego y Leza

Su fin es reforzar la seguridad de este tramo, incluyendo una solución al cruce de Leza y accesos al Hospital

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha licitado este martes la redacción del proyecto de mejora de la A-124 entre los puntos kilométricos 57 y 60,5, con un presupuesto de 240.548 euros (IVA incluido) y un plazo de quince meses, de cara a iniciar los trabajos de redacción del proyecto de mejora de la carretera entre Samaniego y Leza, con el objetivo de "reforzar la seguridad vial y ofrecer más comodidad a las personas usuarias".

Así lo ha trasladado este martes en un comunicado el Departamento Foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, quien ha anunciado que el proyecto definirá la ampliación de anchura de la calzada y la reordenación de todos los accesos y conexiones con criterios de seguridad.

El plan incluirá una solución definitiva para el conocido como cruce de Leza, que conecta la carretera A-124 con las carreteras A-2124 (puerto de Herrera) y A-3212 (vía que se dirige a Leza, Navaridas y Elciego), así como mejora de los accesos al Hospital de Leza que se encuentra en sus inmediaciones.

Además, analizará las necesidades de la carretera y su entorno, teniendo en cuenta las conexiones y ordenaciones contempladas en los Planes Generales de Ordenación y Normas Subsidiarias de municipios afectados, y definirá una intervención integral para adecuar las características de la vía a los estándares indicados en el 'Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027' (PICA).

El objetivo es "mejorar la seguridad de la carretera A-124 y entorno, reducir su accidentalidad y ofrecer a las personas conductoras y peatones usuarios de la vía más comodidad".

ACTUACIONES

El trabajo de redacción del proyecto abarcará la mejora del trazado de la vía para una velocidad de proyecto de 80 km/h, y la reordenación de accesos y análisis de alternativas para la actual intersección de la A-124 con las carreteras A-2124 y A-3212 (P.K. 58,20), incluyendo la posibilidad de transformarla en un enlace a distinto nivel.

Por otra parte, abarcará la reordenación del acceso al Hospital de Leza (P.K. 58,64), con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de usuarios y del transporte público; la reordenación del resto de intersecciones y accesos situados en el tramo objeto de estudio, y la adaptación de las paradas de transporte público a la nueva actuación.

El acondicionamiento y mejora de la A-124 entre Samaniego y Leza es un proyecto incluido tanto en el 'Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027' como en el 'Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028'. El proyecto estará en condiciones de ser aprobado en el primer semestre de 2027, para proceder, posteriormente, a las expropiaciones necesarias, la licitación y adjudicación de las obras.