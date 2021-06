La Diputación Foral de Álava pone en marcha un nuevo recorrido virtual por la Torre de los Varona

Se puede visitar el exterior de la torre y otras estancias como el dormitorio principal, el despacho y la Sala Quijote

El departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha un nuevo recorrido virtual por la Torre de los Varona, que ofrece la posibilidad de visitar este conjunto fortificado de Villanañe (Añana) mediante smartphones, tablets y ordenadores personales, a través del enlace https://www.araba.eus/publicar/TOUR-TORREVARONA/.

En un comunicado, la Diputación ha informado de que el visitante virtual se podrá adentrar en cuatro puntos que incluyen la visita al exterior de la torre y estancias como el dormitorio principal, el despacho y la llamada Sala Quijote.

El origen de esta torre, ubicada en la localidad alavesa de Villanañe, se remonta a finales del siglo XIV o principios del XV. El apellido Varona data del siglo VII, y nace con doña María Ruiz Pérez. Desde entonces hasta la actualidad, la torre ha sido habitada por sus descendientes directos.

Todo el conjunto ha sido restaurado por la Diputación Foral de Álava, y se ha modificado en parte su antigua ambientación y distribución, tanto exterior como interior, para adecuarla a las necesidades actuales.

Su interior conserva varios espacios que mantienen su carácter tradicional. Distribuidos por las diferentes estancias pueden verse buenos ejemplos de mobiliario, perteneciente a los propietarios de la Torre-Palacio y a la Diputación Foral de Álava.

Son de interés los papeles pintados y la colección de cerámica y kutxak (arcones) que albergan las distintas estancias. En uno de los lados del recinto sobresale la torre. Todo el conjunto se ve defendido por una barbacana almenada y muros con saeteras, así como un ancho foso con agua.

"Este tour permite una mayor visibilidad de uno de los centros más emblemáticos de nuestro patrimonio alavés, por lo que ya no hay excusas para que el público que no puede acercarse físicamente a la Torre, no lo visite desde cualquier parte del mundo y sin salir de casa", ha señalado la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val.